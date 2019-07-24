На півночі та сході України стартували масштабні військові навчання

На півночі і сході України розпочалися масштабні двосторонні командно-штабні навчання.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"В ході проведення навчань відпрацьовуватимуться різні варіанти операцій, удосконалюватиметься управлінська діяльність керівного складу Сухопутних і Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Масштабні двосторонні командно-штабні навчання / Фото: mil.gov.ua

Крім того, під час навчань оперативними командуваннями Сухопутних військ ЗСУ застосовуватимуться оперативно підпорядковані їм сили і засоби Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій, досліджуватиметься спроможність органів військового управління видів спільно здійснювати планування застосування угруповань та управління визначеними силами і засобами в умовах обмеженого часу та різких змін обстановки.