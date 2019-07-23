Під Луганським окупанти з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає

З початку доби в зоні проведення Операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Луганське.

Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, 23 липня, ворог один раз застосовував зброю по наших позиціях. З 08.50 з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове противник протягом 10 хвилин вів прицільний обстріл із гранатометів та стрілецької зброї по наших захисниках н.п. Луганське", - сказав Гуцуляк.

За його словами, втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає. Вогонь у відповідь наші військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого «режиму тиші».

Гуцуляк нагадав, що на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж усієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлено «режим тиші», що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Протягом минулої доби, 22 липня, на лінії бойового зіткнення спостерігалася спокійна обстановка, з боку російсько-окупаційних військ провокаційних прицільних обстрілів українських військових не зафіксовано.

При цьому, за словами речника Міноборони, Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій тадівчини обстрілів українських позицій чи мирних населених пунктів Об’єднані сили мають право й зобов’язані забезпечити збереження життя та здоров’я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території.