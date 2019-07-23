На Донбасі дотримується “хлібне перемир'я”
Укрінформ
Минулої доби окупанти дотримувалися режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Зазначається, що від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - повідомили у штабі.