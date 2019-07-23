У пунктах пропуску на Донбасі очікують в чергах 330 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 330 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 90/60; «Мар’їнка» – 10/50; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 20/30», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 33,2 тисяч осіб та 3,9 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились о 06.00 згідно з літнім графіком роботи та функціонують у штатному режимі, зокрема і КПВВ «Майорське», яке учора не працювало у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією.