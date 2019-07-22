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Через "мінування" переходу в Майорську обстежують 8000 квадратних метрів

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Укрінформ
Піротехніки ДСНС продовжують обстеження території біля КПВВ "Майорське" після повідомлення про замінування. Наразі вже виявлено 12 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Сьогодні, 22 липня, піротехніки ДСНС продовжують обстеження території біля КПВВ "Майорське". Наразі планується обстежити біля 8 тис. м2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 липня від Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ "Майорське". Під час обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вибухонебезпечні предмети. Знайдено 12 ВНП: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

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Зранку 22 липня функціонування КПВВ "Майорське" тимчасово призупинене.

Фото: dn.dsns.gov.ua

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