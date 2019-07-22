Через "мінування" переходу в Майорську обстежують 8000 квадратних метрів
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"Сьогодні, 22 липня, піротехніки ДСНС продовжують обстеження території біля КПВВ "Майорське". Наразі планується обстежити біля 8 тис. м2", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 21 липня від Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ "Майорське". Під час обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вибухонебезпечні предмети. Знайдено 12 ВНП: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.
Зранку 22 липня функціонування КПВВ "Майорське" тимчасово призупинене.
Фото: dn.dsns.gov.ua