Данилюк нагадав про звільнення Сєвєродонецька від

Данилюк нагадав про звільнення Сєвєродонецька від "русского мира" п’ять років тому

Укрінформ
П’ять років тому, 22 липня українські військові звільнили Сєвєродонецьк від окупантів.

Про це нагадує секретар РНБО Олександр Данилюк у дописі у Facebook.

"Терористи захопили Сєвєродонецьк у травні 2014-го і утримували до липня. Два місяці люди боялися виходити на вулицю ввечері або проїжджати блок-пости, два місяці містом керували бандити. Цього часу вистачило, щоб серед місцевого населення не залишилось їхніх прихильників. Бойовики захопили державні будівлі, оголосили владу військової комендатури, а у підвалах влаштували катівні. Там тримали "незгодних" із новою "владою" та тих, за кого можна було вимагати викуп. Моторошні відео нелюдських умов легко знайти у мережі", - пише Данилюк.

Також секретар РНБО нагадав, що тікаючи від української армії, окупанти "наостанок встигли знищити єдиний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це був їхній останній злочин: не дозволити людям з окупованих територій втекти до звільненого міста".

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Сьогодні у Сєвєродонецьку спокійно, пише Данилюк. Попри всі намагання бойовиків, було звільнено і Лисичанськ. Тоді, у 2014-му він постраждав ще більше, оскільки терористи для залякування місцевого населення міфічними "карателями" самі обстрілювали місто.

Секретар РНБО переконаний, що "жителі Сєвєродонецька та Лисичанська і вся Україна ніколи не забудуть про ці події. Історія цих міст — реальний приклад різниці між пропагандою та реальністю "русского мира", - наголосив він.

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