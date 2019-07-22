Данилюк нагадав про звільнення Сєвєродонецька від "русского мира" п’ять років тому

П’ять років тому, 22 липня українські військові звільнили Сєвєродонецьк від окупантів.

Про це нагадує секретар РНБО Олександр Данилюк у дописі у Facebook.

"Терористи захопили Сєвєродонецьк у травні 2014-го і утримували до липня. Два місяці люди боялися виходити на вулицю ввечері або проїжджати блок-пости, два місяці містом керували бандити. Цього часу вистачило, щоб серед місцевого населення не залишилось їхніх прихильників. Бойовики захопили державні будівлі, оголосили владу військової комендатури, а у підвалах влаштували катівні. Там тримали "незгодних" із новою "владою" та тих, за кого можна було вимагати викуп. Моторошні відео нелюдських умов легко знайти у мережі", - пише Данилюк.

Також секретар РНБО нагадав, що тікаючи від української армії, окупанти "наостанок встигли знищити єдиний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це був їхній останній злочин: не дозволити людям з окупованих територій втекти до звільненого міста".

Сьогодні у Сєвєродонецьку спокійно, пише Данилюк. Попри всі намагання бойовиків, було звільнено і Лисичанськ. Тоді, у 2014-му він постраждав ще більше, оскільки терористи для залякування місцевого населення міфічними "карателями" самі обстрілювали місто.

Секретар РНБО переконаний, що "жителі Сєвєродонецька та Лисичанська і вся Україна ніколи не забудуть про ці події. Історія цих міст — реальний приклад різниці між пропагандою та реальністю "русского мира", - наголосив він.