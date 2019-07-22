Пам'ять визволителів Сєвєродонецька вшанували мітингом-реквіємом

Пам'ять визволителів Сєвєродонецька вшанували мітингом-реквіємом

Фото
Укрінформ
У Сєвєродонецьку з нагоди 5-річчя з дня звільнення міста пройшов мітинг-реквієм.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"На площі Миру пройшов мітинг-реквієм. Саме на цій площі, 5 років тому, сєвєродончани зустріли визволителів міста під командуванням полковника Національної гвардії України Олександра Радієвського, який наступного дня загинув у боях із бойовиками за звільнення м. Лисичанськ",- йдеться у повідомленні.

Начальник поліції області Сергій Колесник разом із головою Луганської обласної ВЦА Віталієм Комарницьким, керівниками силових та правоохоронних органів і структур області, керівництвом міста, військовослужбовцями, курсантами ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка та місцевими мешканцями поклали квіти до пам’ятника Олександру Радієвському.

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"Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, нацгвардійців, поліцейських, прикордонників, бійців добробатів та рятувальників, які поклали своє життя за вільну і незалежну Україну", - уточнюється у повідомленні.

Фото: МВС, Фейсбук

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