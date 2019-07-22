Пам'ять визволителів Сєвєродонецька вшанували мітингом-реквіємом

У Сєвєродонецьку з нагоди 5-річчя з дня звільнення міста пройшов мітинг-реквієм.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"На площі Миру пройшов мітинг-реквієм. Саме на цій площі, 5 років тому, сєвєродончани зустріли визволителів міста під командуванням полковника Національної гвардії України Олександра Радієвського, який наступного дня загинув у боях із бойовиками за звільнення м. Лисичанськ",- йдеться у повідомленні.

Начальник поліції області Сергій Колесник разом із головою Луганської обласної ВЦА Віталієм Комарницьким, керівниками силових та правоохоронних органів і структур області, керівництвом міста, військовослужбовцями, курсантами ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка та місцевими мешканцями поклали квіти до пам’ятника Олександру Радієвському.

"Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, нацгвардійців, поліцейських, прикордонників, бійців добробатів та рятувальників, які поклали своє життя за вільну і незалежну Україну", - уточнюється у повідомленні.

Фото: МВС, Фейсбук