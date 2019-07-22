У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 180 авто

У КПВВ на лінії розмежування в зоні ООС станом на ранок понеділка перебувають 180 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Мар’їнка» – 10/70; «Новотроїцьке» – 20/60; «Гнутове» – 10/10», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідували 33,4 тисяч осіб та 4,2 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: Держприкордонслужба