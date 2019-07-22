Пункт пропуску "Майорське" сьогодні не працюватиме через загрозу вибухів

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" через небезпеку вибухів у понеділок, 22 липня, працювати не буде.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

"У зв'язку зі збереженням вибухонебезпечної ситуації біля КПВВ "Майорське" 22 липня дорожній коридор "Горлівка — Бахмут" функціонувати не буде. Пропуск осіб та транспорту у цьому контрольному пункті не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок через лінію розмежування та обирати інші контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня о 06:45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". Потім з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск людей було відновлено.

Пізніше Держприкордонслужба поінформувала, що близько 12:10 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" було виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Пропуск осіб був призупинений.

Станом на 15:00 піротехніки виявили ще й артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни, а на 16:15 знайдено ще один артилерійський снаряд 30 мм.

Станом на 17 годину у ході обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС загалом виявили 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.