На території КПВВ

На території КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів

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Укрінформ
На території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів, зокрема, мінометну міну.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook.

"Станом на 17 годину у ході обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вже 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни", - написав Чечоткін.

Він також наголосив, що піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о 06:45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Потім з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск людей було повністю відновлено.

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Пізніше Держприкордонслужба повідомила, що близько 12:10 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" було виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Пропуск осіб був призупинений.

Станом на 15:00 піротехніки виявили ще артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни, а на 16:15 знайдено ще один артилерійський снаряд 30 мм.

Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

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