На пункті пропуску "Майорське" знайшли ще один артснаряд
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, станом на 16:15 знайдено ще один артилерійський снаряд 30 мм.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о 06:45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Потім з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск людей було повністю відновлено.
Пізніше Держприкордонслужба повідомила, що близько 12:10 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" було виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Пропуск осіб був призупинений.
Станом на 15:00 піротехніки виявили ще артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни.