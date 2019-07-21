На КПВВ "Майорське" знайшли не лише міну, а й інші вибухонебезпечні предмети

Піротехніки виявили вибухонебезпечні предмети на КПВВ "Майорське".

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили вибухонебезпечні предмети. Станом на 15 годину, вже знайдено 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни. Піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться подальше обстеження території", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 12.10 ДПСУ також повідомляла про виявлену нерозірвану 120-мм артилерійську міну на КПВВ "Майорське".

Як повідомляв Укрінформ, о 06.45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське".

Пізніше з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск осіб було повністю відновлено.

Фото: ДСНС