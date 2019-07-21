Пункт пропуску “Майорське” закрили — поблизу знайшли міну

Через вибухонебезпечну ситуацію у КПВВ “Майорське" на Донеччині припинено пропуск осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Близько 12.10 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське неподалік від узбіччя дороги виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та особового складу ДПСУ, що забезпечує функціонування КПВВ головою ДПСУ за погодженням з командувачем Об'єднаних сил пропуск через лінію розмежування тимчасово припинено”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цивільні особи та персонал контрольних служб відведено в безпечне місце. Наразі групою розмінування ДСНС проводяться заходи з вилучення вибухонебезпечного предмета.

Поінформовано, що решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду у районі операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, о 06.45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Пізніше з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск осіб було повністю відновлено.

Фото: ДПСУ