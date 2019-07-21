Пункт пропуску "Майорське" не працює через "замінування"

"О 06.45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". З метою гарантування належного рівня безпеки для мирного населення штабом операції Об'єднаних сил прийнято рішення про призупинення пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут"", - йдеться у повідомленні.

На КПВВ "Майорське" шукають вибухівку/Фото: facebook.com/pressjfo.news

Як зазначається, цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті та особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані.

Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються всі необхідні заходи безпеки.

"Станом на 08.35, відновлення роботи КПВВ "Майорське" та перетину лінії розмежування очікують 150 транспортних засобів на в'їзд до контрольованої території та 60 автомобілів на виїзд до тимчасово окупованої території України. Решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил функціонують у штатному режимі", - додали у пресслужбі.