На Донбасі дотримується “хлібне перемир'я” - за день жодного обстрілу

Від початку цієї доби обстрілів з боку окупантів на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС нагадали, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, двоє військовослужбовців загинули та двоє зазнали поранень.

Як повідомлялося, на Донбасі з 21 липня, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи від 17 липня, почалося “хлібне перемир’я” - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.

У заяві ТКГ йдеться, що вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.