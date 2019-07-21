На Донбасі дотримується “хлібне перемир'я” - за день жодного обстрілу
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
“Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано”, - йдеться в повідомленні.
У штабі ООС нагадали, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, двоє військовослужбовців загинули та двоє зазнали поранень.
Як повідомлялося, на Донбасі з 21 липня, згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи від 17 липня, почалося “хлібне перемир’я” - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню.
У заяві ТКГ йдеться, що вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.