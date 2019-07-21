На Донбасі почалося "хлібне перемир’я"

З 0 годин 1 хвилини 21 липня на Донбасі починається "хлібне перемир’я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. Домовленості про це Тристороння контактна група досягла 17 липня.

У заяві ТКГ, оприлюдненій на сайті ОБСЄ 18 липня стверджується, що вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. Також передбачено публічні заяви вищого командування сторін про припинення вогню.

У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

У заяві ТКГ також було наголошено на важливості відмови від наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій, застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський, розміщення важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення.

Крім того, "Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", зобов'язується забезпечити "надійний і безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України відповідно до її мандату для проведених нею моніторингу та верифікації, в тому числі із застосуванням її технічних засобів".

20 липня інформаційні ресурси контрольованих Росією "Л/ДНР” поширили заяви щодо готовності дотримуватися безстрокового перемир’я на Донбасі з 21 липня, пише Радіо Свобода. Зокрема, в угрупованні “ДНР” заявили, що "всім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведені норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії”.