Пункт пропуску "Майорське" відновив свою роботу

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду громадян "Майорське" відновив свою роботу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Він, зокрема, поінформував, що піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ "Майорське". Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

Зрештою, КПВВ "Майорське" відновив свою роботу о 19:30.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня о 06:45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". Потім з'явилося повідомлення, що у КПВВ "Майорське" не знайшли вибухонебезпечних предметів, пропуск людей було повністю відновлено.

Пізніше Держприкордонслужба повідомила, що близько 12:10 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" було виявлено нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Пропуск осіб був призупинений.

Станом на 15:00 піротехніки виявили ще й артилерійський снаряд 23 мм та фрагмент мінометної міни, а на 16:15 знайдено ще один артилерійський снаряд 30 мм.

Фото: facebook.com/MykolaChechotkin