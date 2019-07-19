Ситуація в ООС: окупанти гатять біля Широкиного, Богданівки та Кримського

Ситуація в ООС: окупанти гатять біля Широкиного, Богданівки та Кримського

Укрінформ
Від початку доби окупанти на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню із застосуванням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поряд Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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