Ситуація в ООС: окупанти гатять біля Широкиного, Богданівки та Кримського
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;
поряд Богданівки з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Жолобка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.