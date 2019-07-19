ОБСЄ виявила російські "Гради" і танки на Луганському напрямку

Спеціальна моніторингова Місія ОБСЄ в Україні виявила чергові порушення збройними формуваннями РФ та їх найманцями Мінських домовленостей.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

“У звіті СММ ОБСЄ від 18 липня зазначено, що поблизу селища Хрустальне, що на Луганщині було зафіксовано 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Вони знаходились з порушенням визначеної, для даного типу озброєння, Мінськими домовленостями лінії відведення”, - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, представники Місії зафіксували 18 одиниць озброєння, яке розміщене за межами визначених місць зберігання. Зокрема, 14 липня, в районі Шимшинівки, на Луганщині, виявлено 11 танків, а 17 липня, неподалік від села Тернове, було помічено ще 7 танків.

Незважаючи на неодноразові заяви щодо виконання Мінських домовленостей, збройні формування Російської Федерації та їх найманці й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати зазначені в домовленостях вимоги щодо відведення важкого озброєння.