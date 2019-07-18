На Донбасі - шість порушень “тиші”, поранений боєць ЗСУ

Російсько-окупаційні війська упродовж дня 18 липня 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Пісків з напрямку Веселого – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поряд Троїцького з напрямку Бетманового – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Кам'янки з напрямку Ясинуватого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Водяне з напрямку Азова – зі станкового протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Майорська з напрямку Шахти 6-7 – з гранатомета підствольного та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Фото: ООС