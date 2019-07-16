У пунктах пропуску на лінії розмежування застрягли 240 авто

У пунктах пропуску на лінії розмежування застрягли 240 авто

Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 240 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 50/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 41 тисяча осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

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