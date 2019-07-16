На Донбасі окупанти гатять із мінометів, загинув боєць

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню, із них шість разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Зокрема, окупанти вели обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та сталося бойове зіткнення; двічі біля Широкиного – зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази: поблизу Луганського – з великокаліберного кулемета; біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; неподалік Попасної – з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета; в районі населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.