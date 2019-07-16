Поліції здалися двоє екс-найманців "ДНР"
Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.
"Поліцейським Краматорська здались двоє екс-найманців так званої ДНР", - йдеться у повідомленні.
Ці чоловіки повідомили, що у травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували у лавах «службовців» так званої "ДНР".
Так, обидва незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим в районі Станкострою в місті Краматорськ, і до їх обов’язків входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв та пасажирів. Згодом, після звільнення міста екс-найманці почали ретельно приховувати інформацію про свою роботу на терористів.
Наразі у відношенні учасників НЗФ розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 ККУ «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».
У відомстві уточнюють, що після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ чоловіки не скоювали тяжких злочинів, їх буде звільнено від кримінальної відповідальності.