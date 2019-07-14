СЦКК показав наслідки обстрілу окупантами Мар’їнки
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
“Під час фотофіксації офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф’єва 45, Нова 3 та Заводська 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху. Окрім того, на Шевченка 48, помічено пошкоджений паркан”, - йдеться в повідомленні.
За даними військових, всі пошкодження виникли в результаті влучання 30-міліметрових снарядів.
В штабі зазначили, що прифронтову Мар’їнку проросійські війська обстріляли увечері 11 липня з БМП-2.
Постраждалих осіб не виявлено.
Прифронтова Мар’їнка знову під ворожим вогнем / Пресслужба ООС
“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують усі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, в результаті чого страждають прості люди”, - наголосили в штабі.