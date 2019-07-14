За добу окупанти 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник десять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

поряд із Опитним – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

у районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Пісків – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;

поряд з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів: двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; поряд із Новоолександрівкою – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; двічі неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 13 липня одного окупанта поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників: обидва поряд із Широкиним – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі: поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.