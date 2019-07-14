За добу окупанти 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців

За добу окупанти 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців

Укрінформ
Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник десять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
  • поряд із Опитним – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; 
  • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
  • околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
  • у районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
  • поблизу Пісків – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;
  • поряд з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів: двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; поряд із Новоолександрівкою – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; двічі неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

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За даними розвідки, 13 липня одного окупанта поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників: обидва поряд із Широкиним – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі: поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

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