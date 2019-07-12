Окупанти обстріляли з гармат Чермалик, загинув мирний житель

Окупанти на Донбасі обстріляли Чермалик отримав поранення і згодом помер місцевий житель.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, 11 липня, близько двадцять першої години в населеному пункті Чермалик, під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення громадянин України 1970 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.

"Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у пресцентрі.

У штабі наголосили, що російські окупаційні підрозділи вкотре продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та вдарили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях українського населеного пункту.