У Міноборони вшанували пам'ять 20 загиблих на Донбасі героїв
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"У пам’ятному заході взяли участь рідні та близькі полеглих Героїв, міністр оборони України Степан Полторак, офіцери та працівники структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України, курсанти, ліцеїсти, військовослужбовці Київського гарнізону", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони вшанували пам'ять 20 загиблих на Донбасі героїв / Пресслужба Міноборони
Сьогодні, 14 липня, Дзвін Пам’яті пролунав двадцять разів.
Присутні вшанували пам’ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели Пам’яті.
Після завершення пам’ятного заходу міністр оборони України Степан Полторак поспілкувався з рідними та близькими загиблих військовослужбовців, які героїчно захищали Україну від агресора.