Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ біля чотирьох населених пунктів

Окупанти у суботу здійснили п'ять прицільних обстрілів оборонних позицій українських військових, поранено двох українських військових.

Про це розповів на брифінгу речник МОУ Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Після 06.10 ранку наші захисники Зайцевого зафіксували розриви 8 ворожих мін 120-го калібру. Окрім цього, окупанти вели прицільні обстріли зі стрілецької зброї в районі н.п. Широкине, гранатометів, великокаліберних кулеметів — поблизу Авдіївки, Водяного та Зайцевого", - підкреслив речник.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись Мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби двоє наших воїнів отримали поранення різних ступенів. Захисників евакуйовано до медичних закладів", - зазначив Гуцуляк.