Окупанти 24 рази порушили "тишу", постраждали двоє бійців
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі поряд із Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- п'ять разів неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- околиці Павлополя – з міномета калібру 120 мм;
- у районі населеного пункту Березове – з міномета калібру 120 мм;
- поблизу Авдіївки – з великокаліберного кулемета;
- поряд із населеним пунктом Піски – з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Мар'їнки – з міномета калібру 82 мм;
- околиці Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 9 разів:
- поблизу Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;
- поряд із Травневим – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета;
- тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новоолександрівки – з міномета калібру 82 мм;
- у районі населеного пункту Попасна – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномета 120 мм та гранатометів різних систем;
- околиці Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- поблизу Світлодарська – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета.
У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій українських захисників: поряд із Широкиним – зі стрілецької зброї; поблизу Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.