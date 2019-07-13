Окупанти 24 рази порушили "тишу", постраждали двоє бійців

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд із Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці Павлополя – з міномета калібру 120 мм;

у районі населеного пункту Березове – з міномета калібру 120 мм;

поблизу Авдіївки – з великокаліберного кулемета;

поряд із населеним пунктом Піски – з міномета калібру 82 мм;

неподалік Мар'їнки – з міномета калібру 82 мм;

околиці Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 9 разів:

поблизу Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;

поряд із Травневим – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета;

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новоолександрівки – з міномета калібру 82 мм;

у районі населеного пункту Попасна – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномета 120 мм та гранатометів різних систем;

околиці Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

поблизу Світлодарська – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій українських захисників: поряд із Широкиним – зі стрілецької зброї; поблизу Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.