На Світлодарській дузі збили російський дрон-розвідник
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
"У зоні ООС бійцями БТГр "Азов" Національної гвардії України в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Світлодарської дуги було ліквідовано БПЛА окупантів типу "Елерон-3", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згаданий БПЛА входить в комплекс безпілотної розвідки "Елерон", який виробляється з 2013 року винятково в Російській Федерації та призначений для ведення розвідки та коригування вогню ствольної артилерії.
"Його присутність на Донбасі є черговим свідченням прямої участі Російської Федерації в агресії проти України", - зазначили у пресслужбі.
При цьому, у відомстві зауважили, що аналогічний БПЛА при спробі коригування вогню ствольної артилерії по цивільному об'єкту вже був збитий силами "Азову" в березні цього року.
Фото: МВС