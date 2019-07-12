На Світлодарській дузі збили російський дрон-розвідник

Бійці полку "Азов" на Світлодарській дузі перехопили черговий російський безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"У зоні ООС бійцями БТГр "Азов" Національної гвардії України в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Світлодарської дуги було ліквідовано БПЛА окупантів типу "Елерон-3", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згаданий БПЛА входить в комплекс безпілотної розвідки "Елерон", який виробляється з 2013 року винятково в Російській Федерації та призначений для ведення розвідки та коригування вогню ствольної артилерії.

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"Його присутність на Донбасі є черговим свідченням прямої участі Російської Федерації в агресії проти України", - зазначили у пресслужбі.

При цьому, у відомстві зауважили, що аналогічний БПЛА при спробі коригування вогню ствольної артилерії по цивільному об'єкту вже був збитий силами "Азову" в березні цього року.

Фото: МВС