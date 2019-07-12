Артилерія окупантів посилила обстріли у районі Новотошківського

Ворожа артилерія та снайпери активізувались в районі Новотошківського Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"На околицях населеного пункту Новотошківське та ближче до легендарного "29-го блокпосту" ворог посилює артилерійські обстріли із артилерійських систем забороненого Мінськими домовленостями калібру. Крім того, зі сторони окупованих населених пунктів Жолобок та Донецьке ворожі снайпери обстрілюють позиції українських військових із гвинтівок російського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними штабу ООС, минулої доби, 11 липня, окупанти здійснили 24 обстріли. Загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.