На Донбасі - 24 обстріли за добу: загинув боєць ЗСУ, двоє поранені

На Донбасі 11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем; поряд із Широкиним – зі стрілецької зброї; два рази неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі околиці Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; три рази поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; околиці Чермалика – з артилерійської системи калібру 122 мм; в районі населеного пункту Лебединське – зі стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; поряд Березового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів: поблизу Новолуганського – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету; тричі поряд Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Нововтроїцького – з міномету калібру 82 мм; околиці Водяного – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази: неподалік Зайцевого – з протитанкового ракетного комплексу;

околиці Травневого – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.