Окупанти обстріляли з кулеметів будинок у Золотому

Внаслідок кулеметного обстрілу окупантів пошкоджено будинок мешканки м.Золоте на Луганщині.

Про це у Facebook повідомив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«Ворог гатив по мирних мешканцях з крупнокаліберного кулемета», - зазначив Клименко.

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За його словами, господиня в цей час знаходилася у своїй квартирі. Куля 12 калібру пробила стіну і ввійшла в приміщення. На щастя, жінка в цю мить була в іншій кімнаті.

Постраждалій надана уся необхідна допомога, буде вчасно виплачена й фінансова підтримка.

Фото: Юрій Клименко/ФБ