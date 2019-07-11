Sea Breeze: умовний противник здійснив "бомбовий удар" по аеродрому

У межах міжнародного навчання Sea Breeze-2019 українські та американські військові провели тактико-спеціальне заняття "Ремонт злітно-посадкової смуги" після "бомбового удару" умовного противника.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Цього разу на навчання Sea Breeze-2019 ми не привезли всієї необхідної техніки, тож українські колеги надали додаткове обладнання, що дало змогу ефективно і вчасно провести тактико-спеціальне заняття. Хочу відзначити професійне ставлення українських військових до своєї справи. Девіз інженерних військ США "Можу й зроблю". Не знаю девізу українських колег, але за час нашої співпраці вони діяли так само", - зазначив командир морської авіаційної бригади командир 133-го будівельного батальйону ВМС США Джошуа Колєнда.

За сценарієм навчань, противник здійснив бомбовий удар по інфраструктурі аеродрому, внаслідок чого було пошкоджено злітно-посадкову смугу. До робіт залучили військовослужбовців 133-го будівельного батальйону флоту США, які разом із військовослужбовцями батальйону аеродромно-технічного забезпечення морської авіаційної бригади України відпрацювали навчальні елементи.

Міжнародні навчання Sea Breeze-2019 // Фото: МОУ

Спочатку були демонтовані "зруйновані" плити, а потім сформовані арматурні сітки, утрамбовані гравієм та залиті бетоном.

Спільні тренування військових США та України дозволили обмінятися досвідом, продемонструвати один одному зразки техніки і методику вирішення поставлених завдань.

Сухопутний компонент українсько-американських навчань Sea Breeze на полігоні в Чабанці

Навчання Sea Breeze-2019 в Одесі / Фото: Ляшонок Ніна, Укрінформ

Як повідомлялося, основними завданнями для морського компоненту під час проведення українсько-американського навчання Sea Breeze-2019 є відпрацювання операцій за стандартами НАТО, що спрямовані на забезпечення миру й безпеки у кризовому регіоні.