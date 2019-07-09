Морпіхи пройшли курс виживання під час Sea Breeze-2019

Морські піхотинці успішно пройшли тижневий курс виживання, виконуючи бойові завдання на Тендрівській косі в межах навчання Sea Breeze-2019.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Серйозним випробуванням для підрозділу морської піхоти, який бере участь в міжнародному навчанні Sea Breeze-2019, стало проходження курсу виживання. Протягом тижня морські піхотинці виконували бойові завдання в повністю автономному режимі на одній з ділянок Тендрівської коси, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Читайте також: На Sea Breeze провели стрільби та відпрацювали протикатерний захист

Згідно з легендою, військовослужбовці в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу, засобів зв’язку і продовольчого забезпечення ефективно протидіяли силам, що переважають, і засобам умовного противника. Вели активну наземну та повітряну розвідку, проводили диверсійні операції, училися в екстремальних умовах обходитися без їжі, води та сну.

Морські піхотинці пройшли курс виживання на навчаннях Sеа Breeze-2019 / Фото: Лариса Мала і Віктор Залевський, Пресслужба Міноборони

Заключним етапом курсу виживання став 30-кілометровий марш-кидок із подальшим десантуванням із вертольота Мі-8 зі штатною зброєю в повній бойовій викладці. Весь особовий склад підрозділу, яким командує капітан Павло Юрчук, успішно впорався з поставленими завданнями і повернувся в розташування польового табору.

Як повідомлялося, основними завданнями для морського компоненту під час проведення українсько-американського навчання Sea Breeze-2019 є відпрацювання операцій за стандартами НАТО, що спрямовані на забезпечення миру й безпеки у кризовому регіоні.