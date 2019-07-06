На Sea Breeze провели стрільби та відпрацювали протикатерний захист

Команди військових кораблів, що беруть участь у багатонаціональному навчанні Sea Breeze-2019, відпрацювали низку операцій морського компонента за стандартами НАТО.

Серед них - тактичні маневрування, завдання пошуково-рятувального навчання і навчання з протикатерної оборони,

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

"Основними завданнями для морського компонента під час проведення українсько-американського навчання Sea Breeze-2019 є відпрацювання операцій за стандартами НАТО, що спрямовані на забезпечення миру й безпеки у кризовому регіоні. Основну увагу під час виконання завдань зосереджуємо на протичовновій та протикатерній оборони, протимінних діях, морській операції з перехоплення підозрілого судна, порятунку команди корабля, що зазнав лиха, а також здійснюємо взаємодію з кораблями й підрозділами інших країн-партнерів", - зазначив Неїжпапа.

Міжнародні військові навчання Sea Breeze в Одесі / Фото: Ляшонок Ніна та Зозуля Юлій, Укрінформ

Після виходу на зовнішній рейд Одеси команди кораблів провели навчання з проводки за тралами. Далі відпрацювали тактичні маневрування, виконали завдання пошуково-рятувального навчання і навчання з протикатерної оборони, що супроводжувалося атакою малорозмірної цілі, яку успішно відбив фрегат «Гетьман Сагайдачний», зазначили військові моряки.

У Чорному морі кораблі країн-учасниць здійснили передачу вантажів на ходу, відпрацювали взаємодію з тактичною та морською авіацією, провели низку навчань протиповітряної оборони, перехоплення та догляду судна-порушника, виконали бойові вправи артилерійських стрільб по морській та повітряній цілях, а також провели навчання з боротьби за живучість та інші.

За словами контр-адмірала Неїжпапи, до участі в морському компоненті навчання Sea Breeze-2019 залучено 27 кораблів держав-учасниць та партнерів НАТО. В тому числі від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь фрегат «Гетьман Сагайдачний», середній десантний корабель «Юрій Олефіренко», морський транспорт «Горлівка», судно розмагнічування «Балта», морське водолазне судно «Нетішин», артилерійський катер «Скадовськ», малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» і «Ужгород», санітарний катер «Сокаль». Крім того, задіяні дев’ять кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

Країни-партнери в морському компоненті навчань представлені есмінцем «Карні» від ВМС США, есмінцем «Дункан» від Великої Британії, патрульним катером «Очамчире» від Грузії, фрегатом «Торонто» від Канади, фрегатом «Р. Фердінанд», а також корветами «Себастьян» і «Ластунул» від Румунії, фрегатом «Тургутрейс» від Туреччини та корветом «Бодри» від Болгарії.

Навчання Sea Breeze-2019 стартували в Одесі 1 липня. До участі залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій навчання Sea Breeze-2019. Також для спостереження за діями групи кораблів НАТО, що несуть чергування в Середземному морі, та інших бойових учасників навчання Sea Breeze-2019 , ЧФ РФ вислали власні розвідувальні кораблі.