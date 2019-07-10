Зеленський оголосив “полювання” на диверсантів після розстрілу вантажівки ЗСУ

Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, повідомляє сайт глави держави.

Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала. Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ «Гнутове».

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Зеленський.

Президент доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Також Зеленський висловив співчуття родині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості.