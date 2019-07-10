Керована ракета окупантів влучила у КрАЗ - загинув український військовий

У зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості.

Про це повідомляє у Facebook пресцентр ООС.

"Сьогодні, близько 15.00, в районі південної околиці Гранітне ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості", - зазначається у повідомленні.

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Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Проведено евакуацію постраждалого до одного з медичних закладів.