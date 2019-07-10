Окупанти тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським

Російські окупаційні війська від початку доби 10 липня вісім разів обстріляли позиції українських захисників Кримського, Новотошківського, Причепилівки, Мар’їнки, застосувавши великокаліберні міномети та кулемети.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська здійснили вісім обстрілів. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку у ранковий час окупанти тричі з міномету калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. Артилерійські системи 122-го калібру бойовики застосували біля Новотошківського, а міномети 120-го і 82-го калібру — неподалік Причепилівки.

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На Донецькому напрямку п'ять мін калібру 120 мм розірвалися на позиціях українських військ, обладнаних біля Мар’їнки. Крім того, міни 82-го калібру окупанти випустили по оборонцях Кам’янки і Новотроїцького.

Втрати російських окупаційних військ у результаті вогню у відповідь з боку Об'єднаних сил уточнюються, повідомив Праута.