Окупанти тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Станом на 12-ту годину сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська здійснили вісім обстрілів. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.
Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку у ранковий час окупанти тричі з міномету калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. Артилерійські системи 122-го калібру бойовики застосували біля Новотошківського, а міномети 120-го і 82-го калібру — неподалік Причепилівки.
На Донецькому напрямку п'ять мін калібру 120 мм розірвалися на позиціях українських військ, обладнаних біля Мар’їнки. Крім того, міни 82-го калібру окупанти випустили по оборонцях Кам’янки і Новотроїцького.
Втрати російських окупаційних військ у результаті вогню у відповідь з боку Об'єднаних сил уточнюються, повідомив Праута.