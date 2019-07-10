Роботи з облаштування КПВВ «Майорське» завершуються
Про це у вівторок заявив голова Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації Павло Кириленко, повідомляє пресслужба ОДА.
«Сьогодні, 9 липня, відбувся перший робочий візит новопризначеного голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка на КПВВ «Майорськ»... Голова ДонОДА зазначив, що роботи на КПВВ завершуються», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що очільник області оглянув пункти пропуску громадян, пункти надання медичної допомоги, зони відпочинку та очікування. Наразі вже розмежовані смуги для пішоходів і автотранспорту, встановлені навіси, зали для очікування та проходження паспортного контролю, стаціонарні санвузли з проточною холодною й гарячою водою. КПВВ працює у штатному режимі й здійснює усі пропускні операції.