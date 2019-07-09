У пунктах пропуску на Донбасі очікують 235 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 235 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/45; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 20/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Поінформовано, що впродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 37,5 тисяч осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

“Також учора район проведення операції Об’єднаних сил відвідала з робочим візитом французька делегація. Іноземці побували в КПВВ “Гнутове”, де прикордонники Донецького загону зі складу Об'єднаних сил проінформували гостей про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в межах Донецької і Луганської областей, розповіли про порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян”, - додали у ДПСУ.

У відомстві зазначили, що делегати висловили неабияке занепокоєння щодо цивільних осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і потерпають від окупаційної влади.

Фото Держприкордонслужби