Окупований Донбас бажають повернути 70% українців

Більше половини українців підтримують повернення окупованих територій на сході держави під контроль України.

Про це повідомила директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна, презентуючи в Укрінформі результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом спільно з Центром Разумкова.

“Щодо політичного майбутнього територій “ДНР” та “ЛНР”, то більшість громадян України віддають перевагу варіанту повернення окупованих територій на довоєнних умовах - 54%. Ще 17% бажають, щоб ці території повернулися до України, але отримали більше незалежності від Києва. Варіант автономії у складі України підтримують лише 12% українців, найбільше на Сході, але це лише 23%. На Сході теж діляться думки - між поверненням цих територій на колишніх умовах і поверненням з більшими повноваженнями”, - сказала Бекешкіна.

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Водночас вона зазначила, що повернення на колишніх умовах або з більшими повноваженнями підтримується виборцями всіх політичних сил, а от автономію “ДНР” та “ЛНР” найбільше підтримують виборці “Опозиційної платформи - За життя”, це 31%. Серед прихильників цієї партії теж переважає думка, що або ці території повинні повернутися до України на колишніх умовах - 35%, або щоб вони отримали більше незалежності від Києва - 20%.

“Загалом перетворення цих територій на незалежні держави підтримує 5,5% виборців “Опозиційної платформи — За життя”, а входження до РФ - менше 1%”, - додала соціолог.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.