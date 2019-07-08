На які компроміси не підуть українці заради миру на Донбасі

49% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на будь-які. Зокрема для усіх регіонів є неприйнятними вибори на умовах бойовиків, повна їх амністія і формування силових органів з місцевих представників.

Це підкреслила під час прес-конференції в Укрінформі директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна, презентуючи результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом спільно з Центром Разумкова.

“49% населення вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. Мир за будь-яку ціну не підтримують виборці жодної з партій. Найменше його підтримують виборці партій “Голос” - 10% та “Європейська солідарність” - 7%. Найбільше — виборці партії “Опозиційна платформа — За життя” - 36,5%. Проте й виборці цієї партії переважно вважають, що задля миру слід іти на компроміси, але не на всі. Тобто мир за будь-яку ціну не підтримується виборцями жодної з партій, принаймні тих, що мають шанси увійти до Верховної Ради”, - зазначила Бекешкіна.

Водночас вона наголосила, що більшість компромісів, які пропонуються Мінськими угодами, але насправді на яких наполягає Росія, не приймаються громадянами України стабільно впродовж кількох років. Причому серед компромісів є такі, що не приймаються абсолютно у всіх регіонах і виборцями всіх політичних партій.

“Найменш прийнятними компромісами є проведення виборів на умовах бойовиків - це неприйнятно для 66% опитаних, прийнятно лише для 13%. Неприйнятною є повна амністія учасників бойових дій проти українських військ - неприйнятна для 61%, прийнятна для 15%. Формування силових органів в цих регіонах, в ОРДЛО, лише з місцевих представників неприйнятне для 58%, прийнятне для 18%”, - поінформувала соціолог про результати останнього дослідження.

Також вона додала, що “переважно неприйнятними для населення є і внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної — неприйнятно для 54%, прийнятно для 30%; згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією — неприйнятно для 53%, прийнятно для 23%; ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України — неприйнятно для 48%, прийнятно для 29%.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.