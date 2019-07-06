Окупанти 30 разів порушили "тишу", двоє бійців поранені, четверо травмовані
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
- двічі біля Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемета;
- тричі в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- околиці Мар'їнки – з великокаліберного кулемета;
- поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
- поряд із Красногорівкою – з великокаліберного кулемета;
- неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомета;
- околиці Павлопіля – з автоматичного гранатомета;
- поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:
- чотири рази поблизу населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- поряд із Золотим-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- у районі населеного пункту Світлодарськ – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування.
На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 82 мм.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.