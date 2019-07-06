Окупанти 30 разів порушили

Окупанти 30 разів порушили "тишу", двоє бійців поранені, четверо травмовані

Укрінформ
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
  • двічі біля Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
  • неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; 
  • околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемета;
  • тричі в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • околиці Мар'їнки – з великокаліберного кулемета;
  • поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
  • поряд із Красногорівкою – з великокаліберного кулемета;
  • неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомета;
  • околиці Павлопіля – з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

  • чотири рази поблизу населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • у районі Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
  • п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • поряд із Золотим-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
  • у районі населеного пункту Світлодарськ – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування.

На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 82 мм.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

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