Окупанти 30 разів порушили "тишу", двоє бійців поранені, четверо травмовані

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;

двічі біля Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемета;

тричі в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

околиці Мар'їнки – з великокаліберного кулемета;

поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;

поряд із Красногорівкою – з великокаліберного кулемета;

неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомета;

околиці Павлопіля – з автоматичного гранатомета;

поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

чотири рази поблизу населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд із Золотим-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

у районі населеного пункту Світлодарськ – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування.

На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні один раз: неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 82 мм.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.