Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, постраждали п'ятеро бійців

З початку доби у п'ятницю, 5 липня, зафіксовано 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил, п'ятеро українських бійців були поранені або дістали бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню... Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення та четверо - бойове травмування", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили шість обстрілів. Зокрема, позиції ОС поблизу Водяного були обстріляні з напрямку Ужівки зі снайперської гвинтівки; біля Богданівки, з напрямку Петрівського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Околиці Новотроїцького зазнали обстрілу з напрямку Докучаєвського зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, околиці Широкиного, з напрямку Безіменного, – з міномета калібру 120 мм. Позиції в районі Миколаївки та Мар'їнки бойовики обстріляли з напрямку Докучаєвського з великокаліберного кулемета.

Крім того, ще вісім обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут по три рази потрапляли під вогонь позиції Об'єднаних сил у районі Кримського (з напрямку Слов'яносербського та Донецького з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів) і неподалік Новолуганського (з напрямку Доломітного з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП).

Українські позиції поблизу Новотошківського обстрілювалися з напрямку Донецького з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а околиці Золотого-4, з напрямку Первомайського – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зауважили у пресцентрі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню, зокрема 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.