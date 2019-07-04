Канадський фрегат Toronto, що є флагманом постійної групи SNMG2 НАТО, есмінець Королівського флоту Британії D37 Duncan і турецький фрегат Turgutreis прибули 4 липня в акваторію Одеського морського порту для участі в міжнародному навчанні Sea Breeze-2019.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі морпорту.

"Канадський фрегат Toronto пришвартувався о 10 год. біля 19 причалу морвокзалу, британський есмінець D37 - біля 18 причалу, а турецький фрегат Turgutreis - біля 22 причалу. Очікуємо прибуття сьогодні, 4 липня, також румунського фрегата Regele Ferdinand, який пришвартуємо до 23 причалу морвокзалу", - зазначили в пресслужбі.

Варто додати, що три кораблі НАТО, включно з флагманом групи SNMG2 фрегатом Toronto, несуть постійне чергування в Середземному морі.

Як повідомлялося, в Одесі стартували навчання Sea Breeze-2019, до участі в якому залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

До Одеси зайшли фрегати НАТО та британський есмінець

ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій навчання Sea Breeze-2019.