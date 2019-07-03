На Чернігівщині 16 військових змагаються за звання кращого снайпера ЗСУ
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів (м. Чернігів) Інформагентства Міноборони України "АрміяInform" підполковник Олександр Парій.
"На одному з військових полігонів Чернігівщини стартували змагання на першість Збройних сил України зі снайпінгу. За звання кращого снайпера і кращої снайперської пари борються 16 військовослужбовців сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти і Сил спеціальних операцій", - поінформував офіцер.
За його словами, змагання триватимуть три дні. Їх учасники виконуватимуть чимало надскладних вправ як в індивідуальному, так і в командному заліку. Зокрема, за лічені секунди снайперам треба буде влучити в куряче яйце, спортингову тарілку діаметром 11 см, керамічну плитку 20x20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней та інше.
У деяких вправах постріл виконуватиметься з закритим прицілом, іноді вночі з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим корегуванням напарника. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, відповідно до картки вогню, у ході снайперської естафети. Відстань до мішеней коливатиметься від 150 до 900 м.
Однією з найскладніших командних вправ буде рух по карті через чекпойнти та стрільба з будівлі.
Парій додав, що такі змагання в ЗСУ проводяться уп'яте. Вправи й вимоги до їх виконання щоразу суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною оцінкою "ювелірної роботи" снайперів стане стрільба на коротких і середніх дистанціях.
За результатами змагань три кращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та преміюють.