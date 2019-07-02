США закликають Росію негайно припинити бої на Донбасі та відвести війська

Тимчасовий повірений у справах у справах США в Україні Вільям Тейлор закликав Росію негайно припинити бойові дії на Донбасі та відвести війська і озброєння.

Про це інформує посольство США в Україні у Twitter.

"Напади на медиків, що здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних стандартів та Мінських угод. Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння та збройні сили", - заявив Тейлор.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 липня російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з українськими військовими медиками. Загинули військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти, старший матрос Сергій Майборода і сержантка Ірина Шевченко.

2 липня у Мар’їнському районі на Донеччині під час обстрілів позицій ООС снайперами російських окупаційних військ були поранені двоє волонтерів.