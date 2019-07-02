Росія у ТКГ заблокувала введення "хлібного перемир'я" на Донбасі

Тристороння контактна група щодо Донбасу через позицію Росії не змогла досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані щодо звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

“У зв'язку з позицією РФ не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб”, - написала вона.

Як зазначила Оліфер, українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули. Процес встановлення всіх утримуваних осіб триває, додала вона.

Водночас на засіданні ТКГ вирішено впродовж тижня узгодити графік подальшого демонтажу фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської. Графік має погодити Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, зазначила Оліфер.

Читайте також: У Мінську почалося засідання ТКГ

При цьому вона висловила сподівання, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною.