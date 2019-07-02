Окупанти стріляють з мінометів та гранатометів, поранений боєць ЗСУ

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили 6 прицільних обстрілів українських позицій, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Про це розповів у вівторок на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 6 прицільних обстрілів позицій українських героїв... Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав бойове травмування. Військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я — задовільний", - зазначив Гуцуляк.

За його інформацією, окупанти тричі з мінометів 82-го калібру цілили по українських бійцях поблизу Новолуганського. Ще два ворожі мінометні обстріли з цього ж калібру зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти, окрім цього, застосовували АГС та великокаліберні кулемети.

Крім цього, за інформацією речника Міноборони, вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вночі поблизу Лебединського.

Як повідомлялося, бойовики 2 липня обстріляли авто волонтерів, які рухалися дорогою Мар'їнка-Красногорівка, двоє медиків зазнали поранень, їх доставили в госпіталь Покровська.

1 липня російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. У машину влучила протитанкова ракета окупантів. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє зазнали поранень, причому стан військового медика був критичним. Згодом стало відомо про смерть жінки-медика.